- CEO-ul TikTok, Kevin Mayer, și-a dat demisia. Decizia acestuia a venit ca urmare a faptului ca Donald Trump a amenințat ca va interzice aplicația in Statele Unite ale Americii, informeaza CNN. Fost director al Disney, Kevin Mayer fusese numit in funcția de CEO al companiei care deține aplicația TikTok…

- Reteaua de socializare TikTok se pregateste sa depuna luni o plangere la tribunal pentru a contesta decretul presedintelui american, Donald Trump, care la inceputul lunii a interzis companiilor americane orice tranzactie cu aplicatia video si cu proprietarul sau chinez ByteDance, au declarat pentru…

- Analistii CIA au afirmat ca guvernul chinez nu acceseaza datele utilizatorilor americani de TikTok. Rapoartele agentiei de informatii au fost trimise catre Casa Alba spre analiza. Donald Trump a emis o ordonanta prin care aplicatiile chinezesti sunt interzise pe teritoriul Statelor Unite, potrivit mediafax.…

- TikTok, care s-a aratat „socata” de ordinul executiv prin care Donald Trump interzice aplicatia daca aceasta nu va fi vanduta unei entitati americane in decurs de 45 de zile, ameninta ca va contesta in justitie decizia presedintelui american, relateaza Variety.Trump a semnat ordinul executiv…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri seara ca va interzice aplicația TikTok in Statele Unite, transmite digi24.ro.„In ceea ce priveste TikTok, ii interzicem in Statele Unite”, a declarat Donald Trump, in timp ce se afla la bordul avionului Air Force One.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat, marti, ca analizeaza posibilitatea de a interzice aplicatia chineza TikTok, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP."Este un lucru pe care il analizam", a declarat Trump intr-un interviu cu jurnalista…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca analizeaza posibilitatea de a interzice aplicatia chineza TikTok, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP. "Este un lucru pe care il analizam", a declarat Trump intr-un interviu cu jurnalista Greta Van Susteren.…

- Pompeo nu a oferit alte informatii intr-un interviu acordat postului Fox News, anuntand ca nu vrea sa-l ia prin surprindere pe presedintele Donald Trump. Congresmeni americani si-au exprimat ingrijorarea fata de gestionarea de catre TikTok a datelor utilizatorilor, subliniind ca se tem de faptul ca…