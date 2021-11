Stiri pe aceeasi tema

- S-a redeschis centrul de vaccinare de la Baza Sportiva Bradu. Aici se administreaza trei tipuri de vaccin anti-COVID: Pfizer, Moderna și Janssen. Programul este zilnic intre orele 08.00 – 14.00. Informații la numarul de telefon: 0790239163, intre orele 08.00 – 14.00. Persoanele care se vaccineaza impotriva…

- Alexandru Rafila, despre vaccinarea anuala anti-Covid: „Virusul acesta nu va disparea”. Care sunt previziunile pentru 2022-2023 Alexandru Rafila, despre vaccinarea anuala anti-Covid: „Virusul acesta nu va disparea”. Care sunt previziunile pentru 2022-2023 Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila,…

- Imunizare anti-Covid in fiecare an, la fel cum procedam in cazul vaccinarii antigripale: Ce crede directorul general al Pfizer Imunizare anti-Covid in fiecare an, la fel cum procedam in cazul vaccinarii antigripale: Ce crede directorul general al Pfizer Din cauza potențialului virusului de a dezvolta…

- Riscul de tromboza este mai mare pentru persoanele care trec prin COVID-19 decat pentru cele care se vaccineaza, potrivit unui studiu care a utilizat datele a peste 29 de milioane de oameni din Anglia. Probabilitatea de a dezvolta cheaguri de sange periculoase dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2 este…

- Directorul general Pfizer, Albert Bourla, spune ca va fi nevoie de vaccinare anti-COVID in fiecare an. Experții cred ca pandemia se poate intinde pana in 2023. Albert Bourla a declarat ca vor fi...

- Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a declarat pentru Fox News ca este „probabil” sa apara in cele din urma o varianta de coronavirus rezistenta la vaccin. „De fiecare data cand apare o varianta in lume, oamenii de stiinta o cerceteaza pentru a vedea daca aceasta varianta poate evita protectia…

- Coalitia de guvernare a agreat solutia acordarii de bonuri de masa pentru persoanele care se vaccineaza anti-COVID, a declarat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, potrivit Agerpres. Conform declaratiilor ministrului, bonurile vor avea valoare nominala de 100 de lei si constituie o masura de stimulare…