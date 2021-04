CEO-ul Pfizer: „Coronavirusul va deveni ca gripa” CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, se declara increzator ca viata in Europa va reveni la normal in toamna. In declaratiile sale pentru patru ziare europene, Bourla a declarat ca noul coronavirus „va deveni ca gripa. Ne vom vaccina si ne vom trai vietile”. El a mentionat, de asemenea, ca Pfizer va „creste semnificativ” livrarile de vaccin BioNTech / Pfizer catre tarile membre ale UE in urmatoarele saptamani, cu 250 de milioane de doze in total in al doilea trimestru, relateaza Politico. Potrivit lui Bourla, campania de vaccinare a UE – care s-a confruntat cu critici pentru ca a ramas in urma fata de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, se declara increzator ca viata in Europa va reveni la normal in toamna. In declaratiile sale pentru patru ziare europene, Bourla a declarat ca noul coronavirus „va deveni ca...

- CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, se declara increzator ca viata in Europa va reveni la normal in toamna. In declaratiile sale pentru patru ziare europene, Bourla a declarat ca noul coronavirus „va deveni ca gripa. Ne vom vaccina si ne vom trai vietile”, anunța MEDIAFAX. El a mentionat, de asemenea,…

- Pfizer Inc si BioNTech SE au anuntat miercuri ca vaccinul lor anti-COVID-19 este sigur si eficient si produce un raspuns robust de anticorpi la copii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, rezultate care deschid astfel calea pentru solicitarea unei autorizari de urgenta in Statele Unite pentru aceasta…

- Insa compania nu este sigura ca autoritatile americane vor accepta sa studieze aceasta cerere, care va avea la baza atunci doar rezultate ale unor studii clinice din faza 3 in Regatul Unit, si in in contextul in care studii de acest fel vor fi in curs, la acea vreme, in Statele Unite. Datele acestor…

- Compania farmaceutica Pfizer a anuntat joi ca studiaza posibilitatea administrarii unei a treia doze de vaccin anti-COVID-19 persoanelor care au fost deja vaccinate cu ambele doze. Cea de-a treia doza este administrata cu scopul de a proteja organismul impotriva noilor variante mai agresive de coronavirus.…

- Compania farmaceutica Pfizer a anuntat joi ca studiaza efectele unei a treia doze de vaccin anti-Covid la persoanele imunizate in urma cu mai mult de 6 luni, relateaza NBC News. Desi a rezultat ca doua doze din vaccinul dezvoltat impreuna cu BioNTech au o eficacitate de 95%, companiile farmaceutice…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au inceput deja sa studieze daca o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 ar putea crește eficacitatea impotriva tulpinilor noi de COVID-19. Studiul este momentan restrans și va fi efectuat pe 144 de persoane, care au participat la studiile inițiale. Rezultatele acestui…

- Boris Johnson se gandeste sa inaspreasca verificarile la frontiera Regatului Unit, din cauza aparitiei unor noi variante ale noului coronavirus SARS-CoV-2 susceptibile sa reziste vaccinurilor, relateaza Reuters. ”Trebuie sa intelegem ca exista un risc, cel putin teoretic, ca o noua varianta rezistenta…