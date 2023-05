Stiri pe aceeasi tema

- Furgonetele electrice ar trebui sa reprezinte 20% din vanzari pana in 2026, a spus divizia de furgonete a Mercedes-Benz, adaugand ca se asteapta la marje de doua cifre pentru vanzarile de modele cu emisii zero pana la sfarsitul deceniului. Toate modelele noi de furgonete de dimensiuni medii si mari…

- China reprezinta zona zero pentru razboiul preturilor la vehiculele electrice (EV), iar teatrul de operatiuni se uita spre SUV-urile electrice, cel mai mare segment al pietei, dominat de Tesla Inc si BYD, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Piata, aglomerata cu peste 90 de modele, devine si mai…

- Intreruperea legaturilor economice cu China este nerealista, a declarat directorul general al producatorului de masini de lux Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, pentru cotidianul Bild am Sonntag, si a spus ca incercarea de a face acest lucru ar expune cea mai mare parte a industriei germane la un nivel…

- Tesla Inc a anuntat vineri reducerea preturilor pentru vehiculele sale electrice in Europa, Israel si Singapore, extinzand campania de scadere a preturilor demarata la inceputul anului in China, in speranta ca va reusi sa isi majoreze volumele de vanzari in pofida

- Compania fondata de Elon Musk a anuntat vineri reduceri de preturi pentru mașinile electrice vandute in Europa, Israel si Singapore, extinzand astfel campania de scadere a preturilor demarata la inceputul anului in China. Producatorul spera ca va reusi sa isi majoreze volumele de vanzari, in pofida…

- Optimism in randul marilor branduri elvețiene de ceasuri de lux: turiști chinezi vor stimula vanzarile in acest an, daca se vor intoarce in Europa in numar mare dupa relaxarea restricțiilor Covid. Exporturile catre China, o piața cheie pentru producatorii din Elveția, s-au contractat cu 13,6% in 2022…

- Zeekr este un producator de mașini electrice din China, care urmeaza sa se lanseze oficial și in Europa la sfarșitul lui 2023. Brand-ul electric premium al celor de la Geely vor lansa primul lor model, Zeekr X, un crossover electric, ce urmeaza sa fie disponibil, in prima faza, pe piețele din Norvegia…

- Elon Musk se va confrunta cu o provocare cruciala in timpul Zilei Investitorilor Tesla din 1 martie: convingerea investitorilor ca, deși rivalii vin tare din urma, pionierul vehiculelor electrice poate face un nou salt inainte pentru a-și mari avansul. Tesla a fost producatorul numarul 1 de vehicule…