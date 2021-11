CEO -ul BT, Omer Tetik, previziuni economice pentru anul 2022

Stiri pe aceeasi tema

- „Felicit companiile care se regasesc anul acesta in Topul National al Firmelor si, deopotriva, organizatorii evenimentului, devenit unul de traditie pentru Camera de Comert si Industrie. Performantele economice realizate, cu precadere in anul pandemiei, merita recunoscute, promovate si premiate. Egida…

- PIB-ul Romaniei va depasi pana la sfarsitul anului nivelurile anterioare pandemiei, preconizandu-se ca economia Romaniei va creste cu 7% in 2021 si cu 5,1% in 2022, releva datelefacute publice joi de Comisia Europeana.. „Dupa o redresare puternica in prima jumatate a anului 2021, se estimeaza…

- Dupa o redresare puternica in prima jumatate a anului 2021, se estimeaza ca, pana la sfarsitul acestui an, PIB-ul Romaniei va depasi nivelurile anterioare pandemiei: se preconizeaza ca economia Romaniei va creste cu 7% in 2021 si cu 5,1% in 2022.

- PSD a reactionat, printr-o postare pe Facebook, dupa ce premierul demis, Florin Citu, a sustinut intr-o conferinta de presa, astazi, ca „bunastarea romanilor se simte deja”. "Ei se lauda și economia se scufunda", au scris social-democratii intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook. PSD…

- Dincolo de provocarile medicale pe care le-a adus in toata lumea, pandemia a afectat mai toate sectoarele societații noastre. Economia globala a trecut prin numeroase transformari, intrucat s-a schimbat drastic comportamentul consumatorilor. Din dorința de a fi mai economi dar și de a respecta masurile…

- Folosirea certificatului verde COVID in localitatile in care incidenta este mai mare 3 la mia de locuitori ne ajuta sa nu inchidem economia, susține premierul Florin Citu. Nu este o forma de discriminare, pentru ca accesul este permis atat celor vaccinați, cat și celor care au trecut prin boala sau…