- Departamentul de Justitie al SUA solicita peste 4 miliarde de dolari de la Binance Holdings, ca parte a unei propuneri de finalizare a unei investigatii care dureaza de ani de zile, a informat luni Bloomberg News, citand persoane familiare cu discutiile, transmite Reuters preluat de news.roNegocierile…

- Tranzactia „va contribui la obiectivele Disney in materie de streaming”, a precizat miercuri compania intr-un comunicat. Gigantul american al divertismentului va deveni unicul proprietar al Hulu, pe care il comercializeaza deja in abonamente care includ propriul serviciu Disney+ si platforma de streaming…

- Rețeaua filantropica a miliardarului ar fi alocat subvenții in valoare de 13,7 milioane de dolari unor beneficiari care au justificat atacul sangeros al Hamas de la 7 octombrie, scriu jurnaliștii de la The New York Post . Open Society Foundations, companie deținuta de George Soros, ar fi finanțat in…

- Adjunctul Emisarului Special insarcinat cu afaceri privind ostaticii, Steve Gillen, il insoteste pe secretarul de Stat american Antony Blinken in Israel, anunta Departamentul de Stat presa care insoteste delegatia, relateaza CNN.Participarea lui Steve Gillen la aceasta vizita in Israel intervine…

- Statele Unite au acordat Poloniei un imprumut direct de doua miliarde de dolari pentru modernizarea armatei. Departamentul de Stat de la Washington considera ca securitatea Poloniei este vitala pentru flancul estic al NATO, transmite DPA, preluat de Agerpres.

- Un purtator de cuvant al ambasadei chineze la Washington a declarat ca acuzatiile ca China ar folosi AI pentru a crea conturi false pe retelele sociale sunt ”pline de prejudecati si speculatii rau intentionate” si ca China pledeaza pentru utilizarea in siguranta a AI. Intr-un nou raport de cercetare,…

- Nvidia a declarat intr-o declaratie depusa la autoritatile de reglementare, saptamana aceasta, ca restrictiile, care ii afecteaza cipurile A100 si H100 concepute pentru a accelera sarcinile de invatare automata, nu vor avea ”un impact material imediat” asupra rezultatelor sale. Rivalul AMD a primit,…

- FBI și agențiile europene de aplicare a legii au dezmembrat o rețea masiva de calculatoare piratate care a fost folosita pentru a sustrage sute de milioane de dolari de la victime, au anunțat marți agențiile, transmite CNN. Departamentul de Justiție a confiscat peste 8 milioane de dolari in criptomonede…