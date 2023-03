Cook se afla la Beijing pentru a participa la China Development Forum, un eveniment organizat de guvern care se desfasoara din nou in forta dupa ce tara a pus capat restrictiilor legate de Covid, la sfarsitul anului trecut. Pe langa Cook, la eveniment participa inalti oficiali guvernamentali, precum si directori generali ai unor firme precum Pfizer si BHP. ”Inovatia se dezvolta rapid in China si cred ca se va accelera in continuare”, a spus Cook, citat de publicatia The Paper. Vizita sa vine intr-un moment cu tensiuni din ce in ce mai mari intre Beijing si Washington si in timp ce Apple cauta…