CEO-ul Amazon a dat lovitura

CEO-ul Amazon, binecunoscutul Jeff Bezos, a dat lovitura. Tocmai a reieșit ce avere are, potrivit indicelui Bloomberg Billionaires Index. Averea lui Bezos a depașit 200 de miliarde de dolari, cu 78 de miliarde de dolari peste Bill Gates. Cofondatorul Microsoft ocupa acum pozitia secunda in topul celor mai bogati oameni din lume. Aceasta dupa cum noteaza CNBC. Prin urmare, Bezos a devenit astfel, prima persoana din lume care a depasit pragul de 200 de miliarde de dolari. Cum a dat lovitura? Care este secretul? Analiștii subliniaza ca Bezos are cea mai mare parte a averii in actiuni Amazon. Iar…