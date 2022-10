Stiri pe aceeasi tema

- ”Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati vertical, dupa capacitate, din Europa, a fost selectat in urma unui proces angajant de selectie organizat de CE Oltenia pentru a construi impreuna centrala electrica pe gaze naturale de la Isalnita, cu o capacitate de 850 MW. Asocierea…

- Complexul Energetic Oltenia a decis sa scoata din nou la vanzare Complexul Sportiv de la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. Directoratul Complexului Energetic Oltenia a pregatit o noua documentație privind vanzarea prin licitație publica a bazei sportive a termocentralei. Consiliul de Supraveghere…

- Comisia Europeana a invitat miercuri statele membre sa isi modernizeze sistemele de venit minim, ca parte a angajamentului constant de a reduce saracia si excluziunea sociala in Europa. Propunerea de recomandare a Consiliului privind un venit minim adecvat care sa asigure incluziunea activa prezinta…

- Anunțul a fost facut de ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care a precizat ca sancțiunile nu ar face decat sa adanceasca actuala criza energetica si sa afecteze Europa, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. „UE ar trebui sa nu mai vorbeasca despre al optulea pachet de sanctiuni,…

- Prelungirea mandatului de administrator al societatii pentru Paraschiv Iorgu a fost aprobata pana la 09.12.2022 Acesta este si presedintele Consiliului de Administratie al CT BUS Constanta Din AGA societatii mai fac parte, consilierii locali Mihai Ochiulet de la USR si Teodor Popa din partea PNL Adunarea…

- In conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara…

- Comisia propune un nou Regulament al Consiliului privind masurile coordonate de reducere a cererii de gaze, pe baza articolului 122 din Tratat.In conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) va numi conducerea Societații Electrocentrale Craiova. Este vorba de compania care va prelua patrimoniul Sucursalei Electrocentrale Craiova 2, din cadrul Complexului Energetic Oltenia. In ședința din 18 august a Adunarii Generale a Acționarilor companiei energetice…