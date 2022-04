Minerii și energeticienii iși pot depune din aceasta saptamana dosarele in vederea pensionarii, in baza Legii 74 din 2022, intrata in vigoare duminica. Este vorba despre toate persoanele care au lucrat in grupa I si/ sau a II-a de munca in termocentralele pe baza de carbune, dar si in unitatile de extractie a carbunelui. Acestea vor putea ieși mai devreme la pensie cu mai mulți ani. Potrivit Casei Naționale de Pensii, Legea 74/2022 stabilește ca cei care au desfasurat activitati de productie, mentenanta si asimilate din unitatile de productie a energiei electrice in termocentralele pe baza de…