Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile de dioxid de carbon produse de Complexul Energetic Oltenia (CEO) vor scadea cu aproximativ 38% din 2020 pana in 2026, in urma implementarii planului de restructurare si decarbonare trimis Comisiei Europene pentru aprobare, se mentioneaza intr-un comunicat remis marti de CEO. "Planul…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) a mai pus in funcțiune un grup energetic, in urma cererii in creștere de energie pe baza de carbune. In ultimele zile a fost ger in țara și a crescut consumul de energie electrica la nivel național. A fost nevoie de toate capacitațile de producere de energie electrica…

- A doua etapa a campaniei de vaccinare ar urma sa inceapa dupa data de 15 ianuarie, a anunțat marți medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. „Estimam ca a doua etapa a vaccinarii poate sa inceapa dupa data de 15 ianuarie. A doua etapa va incepe cu persoanele…

- Inceput de an foarte greu pentru Complexul Energetic Oltenia(CEO), din punctul de vedere al producției de energie electrica. In ciuda faptului ca din punct de vedere calendaristic nu s-a ajuns nici macar la jumatatea acestei ierni, energia pe baza de carbune se confrunta cu o cerere scazuta pe piața…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) are in momentul de fața in funcțiune un total de cinci grupuri energetice. Administrația companiei energetice mizeaza pe scaderea temperaturilor pentru a crește livrarile de energie electrica in Sistemul Energetic Național. De altfel in zilele urmatoare se anunța chiar…

- OMV Petrom investeste 21 mil. euro la Petrobrazi pentru cresterea capacitatii de amestec cu biocombustibili OMV Petrom a crescut capacitatea anuala de amestec cu biocombustibili la rafinaria Petrobrazi, dupa o investitie de aproximativ 21 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei. Astfel,…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) a fost nevoit sa iși reduca producția de energie electrica, din cauza cererii scazute de pe piața. De asemenea, se importa in continuare, in funcție de zile și intervale orare intre 1.000 și 1.500 de MWh. Este preferata energia electrica din import, in dauna celei produse…

- Compania aeriana naționala TAROM are un plan de restructurare, analizat de Profit.ro, pentru care a estimat un cost de pana la 1,84 miliarde lei (aproximativ 380,3 milioane euro), din care solicita 923,6 milioane lei (aproximativ 190,8 milioane euro) ca ajutor de stat individual de restructurare din…