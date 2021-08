CEO oferă 246.000 de lei să îi asigure profesional pe șefii companiei Administrația din Complexul Energetic Oltenia vor beneficia de poliție de asigurare de raspundere profesionala. A fost alocata suma de 246.045 de lei pentru achiziția serviciilor de asigurare de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului Complexul Energetic Oltenia. In cazul in care vor exista erori sau pagube in urma unor decizii, șefii companiei nu vor plati din buzunar, ci vor beneficia de polițele de asigurare incheiate cu o firma de specialitate. Conducerea colosului energetic a beneficiat an de an de asigurari de raspundere civila… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

