- Palestinienii vor avea pentru prima data un pavilion de reprezentare oficiala la Festivalul de la Cannes, o sansa de promovare pentru cinema-ul palestinian, relateaza vineri AFP. Filmele palestiniene au fost deja prezente in mai multe randuri la marea sarbatoare a cinema-ului, care incepe…

- Reed Hastings, CEO-ul Netflix, a declarat joi ca platforma de streaming pe care o conduce "face uneori erori" si ca in ceea ce priveste Festivalul de la Cannes, unde niciunul dintre filmele sale nu a fost selectionat in acest an din cauza lipsei unui acord cu organizatorii, compania americana "s-a…

- Regizorul si scenaristul Vittorio Taviani, unul dintre maestrii cinematografiei italiene, a murit la varsta de 88 de ani, dupa o suferinta indelungata, si va fi incinerat intr-o ceremonie privata, a anuntat fiica sa, scrie bbc.com. Vittorio Taviani si fratele sau, Paolo, in varsta de 87 de ani, au…

- Platforma online de streaming video Netflix a anuntat joi ca a numit-o consilier administrativ pe Susan Rice, fost consilier pe probleme de securitate si ambasador al SUA la ONU in timpul administratiei lui Barack Obama, relateaza AFP. "Timp de un deceniu, ea s-a ocupat de probleme de…

- Filmele produse de platforme de streaming, precum Netflix, Amazon, Apple, nu vor fi incluse in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, acestea putand fi prezentate totusi pe Croazeta, a declarat Thierry Fremaux, delegatul general al evenimentului,...

- Gigantul american Microsoft vrea sa creeze o platforma universala de jocuri, care sa livreze celor interesati titlurile dorite, prin streaming, intr-o maniera si impachetare similara serviciului de streaming pentru filme si seriale Netflix. Conform lui Kareem Choudhry, seful diviziei de jocuri…

- Barack Obama ar putea sa fie moderatorul unei emisiuni realizate de Netflix. Fostul președinte american se afla in negocieri cu platforma de streaming. Nu doar el, insa, ci și soția sa, Michelle Obama, relateaza CNN. Soții Obama ar putea sa produca o “serie de emisiuni de impact”, care vor avea ca…