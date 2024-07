CEO înregistrează pierderi la jumătatea anului Un lider de sindicat din Complexul Energetic Oltenia susține ca sunt probleme la compania energetica in ceea ce privește incasarile. De vina ar fi vanzarile slabe din ultimele luni și prețurile la care a fost vanduta energia electrica. Cel mai important motiv este legat de faptul ca societatea trebuie sa constituie luna de luna provizioane pentru achiziționarea certificatelor de CO2. Complexul Energetic Oltenia are obligația sa cumpere an de an cateva milioane de certificare de CO2, dat fiind faptul ca este mare poluator și legislația naționala și comunitara prevede obligativitatea ca producatorii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

