O parte a cailor ferate uzinale ale Complexului Energetic Oltenia vor fi desființate in perioada urmatoare. Acestea sunt in administrarea ELCFU Motru care are deschise puncte de lucru la termocentralele companiei. Este vorba de lucrari de desființare sau modificare a liniilor ferate industriale. Complexul Energetic Oltenia folosește calea ferata pentru a transporta carbunele de la carierele miniere la depozitele de la sucursalele electrocentrale. Dupa cum se cunoaște, Complexul Energetic Oltenia a propus in Planul de restructurare și decarbonare al CEO 2021 – 2026 inchiderea majoritații grupurilor…