CEO Fly Go: In ciuda digitalizarii, agentiile de turism clasice nu vor disparea

- Abandonat și in multe locuri chiar distrus, sistemul national de irigatii este acum in reconstructie. Agentia de Imbunatatiri Funciare va investi peste 25 de milioane de euro in refacerea canalelor și a statiilor de pompare din Baragan și Moldova.

- Agentia de Securitate Nationala (NSA) a SUA a colectat peste 534 de milioane de inregistrari telefonice interne in 2017, conform unui raport guvernamental facut public vineri, scrie digi24.ro.

- Agentia online de turism Fly Go a inregistrat vanzari de 40 de milioane de euro in 2017, in crestere cu 20% fata de anul precedent. In 2018, Fly Go estimeaza ca va depasi un volum de tranzactii de 50 de milioane de euro in cele trei tari in care...

- Cifra de afaceri a agentiilor de turism a fost anul trecut de 2,306 miliarde lei, din care 2,067 miliarde lei cea a agentiilor tour operatoare si 239,151 milioane a celor cu activitate de vanzare, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Numarul total…

- Societatea Feroviara de Turism a ajuns intr-o situatie dezastruoasa la cinci ani dupa procedura de insolventa. Compania are zilele numarate, fiind in procedura de insolventa de la inceputul anului 2013, iar planul de reorganizare a expirat in toamna anului trecut. Planul de reorganizare a fost depus…

- O parte din aceste investitii se va derula cu bani europeni, cum este si cazul extinderii retelei de canalizare la Berzovia. Lucrarea insumeaza un milion de euro, iar contractul a fost semnat anul trecut cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Proiectul tehnic a fost intocmit,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca alocarea financiara aferenta Sprijinului cuplat in sectorul zootehnic pentru Campania 2017 este de 147,55 milioane euro, iar alocarea financiara aferenta ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic este de 176 ...

