CEO face demersuri pentru un nou ajutor financiar

- Complexul Energetic Oltenia a aplicat joi pentru o finantare de 800 de milioane de euro care vor fi investiți in doua centrale electrice pe gaz natural, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Aceasta vine dupa ce compania a primit miercuri aprobarea de la Comisia Europeana pentru planul de eficientizare…

- „Complexul Energetic Oltenia a depus astazi aplicatie pentru finantarea din bugetul Fondului pentru Modernizare a doua proiecte importante. Este vorba despre: – Constructia unei centrale electrice pe gaz natural de aproximativ 475 MW la Turceni; – Constructia unei centrale electrice pe gaz natural de…

- Deputatul de Gorj, Mihai Weber, ii solicita public ministrului Energiei, Virgil Popescu, sa prezinte Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia. Planul a fost aprobat recent de Comisia Europeana. Documentul prevede o asistența financiara pentru CEO in valoare de 2,66 miliarde de euro,…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) va prelungi cu o jumatate de an perioada de rambursare a ajutorului financiar de stat primit anul trecut de la Guvern, prin Ministerul Finanțelor. Suma este de 251 de milioane de euro acordata cu titlul de ajutor financiar prin Trezoreria de Stat. Directoratul Complexului…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) ofera pe final de an un contract in valoare de 1,5 milioane de euro prin negociere fara invitație prealabila la o procedura concurențiala de ofertare. Este vorba de un contract de achiziție de servicii de paza bunuri și obiective la sedii si subunitați aparținand S.…

- Prețul in creștere al certificatelor de CO2 produce o stare de ingrijorare la nivelul companiilor energetice din țara. Este vorba de socetațile care utilizeaza combustibili fosili in producerea de energie electrica și termica. In aceasta situație se afla și Complexul Energetic Oltenia(CEO). Prețul unui…

- Acționarii Complexului Energetic Oltenia vor numi in ședința de joi doi noi șefi. Este vorba de numirea a doi noi membri in Consiliul de Supraveghere. Structura respectiva de conducere are doua posturi vacante. Un loc a ramas vacant dupa incetarea mandatului unuia dintre membri, iar ar doilea este liber…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) reia licitația privind angajarea unui consultant pentru suma de 1,5 milioane de euro. Firma de consultanța va trebui sa se ocupe de toate procedurile privind inființarea companiilor mixte care vor construi grupurile pe gaze naturale și parcurile fotovoltaice. Complexul…