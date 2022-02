Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza a facturilor la energie, PSD iși invața policienii sa spuna in spațiul public, in presa, la TV sau pe rețelele sociale ca ANRE, instituția condusa de un fost deputat PSD propulsat de Liviu Dragnea, nu are nicio responsabilitate și arunca toata criza din energie pe umerii PNL. “Romania…

- Un numar de 7.687 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 68 de decese, dintre care doua anterioare intervalului de referinta, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. La raportul de sambata, GCS anunțat 12.319…

- 12.319 de cazuri noi de COVID raportate in Romania Foto: Arhiva. 12.319 de cazuri noi de COVID au fost raportate astazi în România, dintr-un total de aproape 59.000 de teste. Sunt cu aproape 6.500 de cazuri mai puține fața de sâmbata trecute. Gradul de pozitivare este de 21%;…

- Romania inregistreaza in prezent tot mai puține cazuri noi de COVID-19 Foto: MApN RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România înregistreaza în prezent tot mai puține cazuri noi de COVID-19 și o scadere a numarului celor care necesita internare, însa deocamdata nu…

- In urma cu doi ani, City Insurance a fost prima companie cu venituri anuale de peste 2,3 miliarde de lei. Au mai fost alte patru companii cu venituri mari in 2020. Acestea au generat venituri de peste un miliard de lei romanești in 2020. Companiile au fost Allianz-Țiriac, OmniAsig, Euroins și Groupama.…

- La doar cateva luni dupa ce a finalizat ultimul control masiv care a vizat activitatea din zona emiterii de RCA și a gestionarii daunelor pe aceasta linie, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) este iar in control la cațiva dintre marii jucatori din asigurari. De aceasta data, spun surse din…

- Orice persoana ce are inmatriculata sau vrea sa inmatriculeze in Romania o mașina e obligata de legislația in vigoare sa aiba o asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA). Potrivit Codului rutier (OUG 195/2002), vehiculele inmatriculate sau inregistrate (cu excepția celor cu tracțiune animala)…

- Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) a achitat cea mai mare despagubire in strainatate din istoria sa, de peste 5,3 milioane euro, drept consecinta a unui accident rutier produs in 2018 in Franta de un sofer roman care conducea un ansamblu cap tractor-semiremorca, asigurat RCA/Carte…