CEO e în restructurare, dar închiriază utilaje cu milioane de euro Complexul Energetic Oltenia (CEO) a intrat intr-un amplu proces de restructurare care inseamna inchiderea de capacitați și disponibilizari de personal, dar continua sa aloce milioane de euro pentru inchirierea de utilaje. Este aprobat un buget de aproape 3 milioane de euro TVA inclus pentru incheierea unui acord-cadru cu prestatori de servicii pentru carierele miniere. Nu sunt multe companii de acest tip in Oltenia, astfel incat sunt cam aceleași firme care an de an sunt abonate la bugetul companiei energetice. Problema este ca nivelul sumelor cheltuite cu prestatorii de servicii nu s-a diminuat,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

