Unul dintre reprezentanții Complexului Energetic Oltenia a anuntat ca societatea și-a propus sa angajeze un total de 200 de absolvenți din cadrul invațamantului Dual. Este vorba de proiectul implementat de companie impreuna cu inspectoratele școlare și unitați de invațamant din județele Gorj și Dolj. In prima etapa se intenționeaza angajarea a peste 200 de tineri calificați in meseriile de sudor, lacatuș-mecanic și electrician. Primele doua categorii de meserii sunt destinate in principal sectorului minier și a treia categorie de personal va ajunge in special in termocentralele Complexului Energetic…