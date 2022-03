CEO Auchan: Ieșirea din Rusia ar însemna pierderi de locuri de muncă, nu pace Iesirea Auchan de pe piata rusa si transferarea activelor sale unei terte parti in tara va consolida doar ecosistemul financiar local, o solutie care nu va aduce pacea, a afirmat Yves Claude, presedintele si directorul general al Auchan Retail, intr-un interviu acordat publicatiei Le Journal du Dimanche, transmite Bloomberg. Decizia Auchan de a ramane in Rusia nu este determinata de motive economice si financiare, a declarat seful retailerului francez. Acesta a adaugat ca se asteapta ca afacerile pe piata rusa sa fie neprofitabile anul acesta. In 2021, Rusia a generat venituri de 3,2 miliarde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

