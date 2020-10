CEO are în stocuri 830.000 de tone de cărbune pentru perioada de iarnă Complexul Energetic Oltenia (CEO) are in momentul de fața stocuri de 830.000 de tone de lignit. Compania energetica are obligația ca pana la 1 noiembrie sa constituie stocurile de siguranța pentru intrarea in sezonul rece. Nivelul acestora a fost stabilit de catre Ministerul Economiei și Energiei la 850.000 de lei, la fel ca in ultimul sezon de iarna. Grigore Popescu, membru al Directoratului CEO, a declarat ca societatea se va incadra in ținta propusa, cu toate ca se lucreaza cu un total de cinci grupuri energetice și sunt probleme cu fronturile de lucru la cateva cariere miniere. Potrivit lui… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

