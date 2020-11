Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) investește suma de peste 100.000 de lei TVA inclus pentru achiziția de cadouri pentru sarbatorile de iarna. Este vorba de cumpararea de agende, pixuri, calendare și plase personalizate. Licitația este programata in data de 24 noiembrie, iar produsele respective trebuie…

- Cladirea care gazduieste noul spital al municipiului Falticeni a fost finalizata in toamna anului trecut. Cu toate acestea, unitatea medicala este inchisa pentru ca n-are aparatura. Unii dintre furnizorii cu care au fost contractate echipamentele intarzie livrarea din ratiuni de profit.…

- Primaria municipiului Suceava va cumpara din fonduri proprii 1.000 de tablete pentru invațamantul online de la firma Vodafone Romania S.A. Aceasta a caștigat licitația organizata de municipalitate in detrimentul Orange Romania. ”A fost finalizata licitația pentru cele 1.000 de tablete pe care le achiziționam.…

- Achiziția de tablete cu internet pentru minim 45.000 și maxim 50.000 de preșcolari, elevi și cadre didactice din Sectorul 1 din București, contract cu o valoare estimata la aproape 87 milioane de lei, a fost suspendata, conform datelor din SEAP. Licitația a fost demarata de Administrația Unitaților…

- Autobuze electrice in „patria pepenilor“. Cand spui Dabuleni, te gandești automat la un singur lucru: la pepenii verzi autohtoni cunoscuți in intreaga țara. In curand, orașul doljean cu 12.000 de locuitori și cu unele strazi inca de pamant va fi renumit și pentru transportul public local. Nu a avut…

- Oracle a castigat lupta pentru operatiunile americane ale platformei chineze TikTok, scrie cotidianul Wall Street Journal, citand surse apropiate afacerii. Tranzactia, care trebuie aprobata de Comisia pentru Investitii Straine din SUA, va fi comunicata oficial in perioada urmatoare. Principal favorit…

- Ministerul Educației și Cercetarii faciliteaza accesul rapid la informații tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar in care se va desfașura activitatea didactica in anul școlar/universitar 2020-2021. Prima linie Telverde – 0800 67 20 31 – va fi pusa la dispoziția elevilor, studenților…

