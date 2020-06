CEO a oprit complet termocentralele din Dolj Situația se complica la Complexul Energetic Oltenia, din cauza vanzarilor slabe de energie electrica. Cererea de energie pe baza de carbune se menține in continuare la un nivel extrem de scazut. Din acest motiv, CEO a fost pus, la inceputul acestei saptamani, in situația de a opri total grupurile energetice de la termocentralele din Dolj. Este vorba de Craiova II și Ișalnița. Aici lucreaza cateva mii de persoane. CEO avea in funcțiune doar doua grupuri energetice, respectiv cate unul la Rovinari și la Turceni (un total de doar 350 MW livrați in SEN). Anul acesta, compania a batut un adevarat record,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

