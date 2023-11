Ingrijorare la Complexul Energetic Oltenia din cauza ca s-a intrat in luna noiembrie și bugetul de venituri și cheltueili nu mai este aprobat de catre Guvern. Mai mult, Planul de restructurare ramane nemodificat, in ciuda promisiunilor facute de conducerea Ministerului Energiei. Prin urmare, se mizeaza in continuare pe inchidere de capacitați și pe reducerea numarului de salariați. In plus, noile investiții sunt intarziate cu doi ani. Liderul Cartel Alfa Gorj, Alin Munteanu, președinte de sindicat la CEO, se declara dezamagit de modul in care Ministerul Energiei acționeaza pentru apararea intereselor…