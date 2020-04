Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Complexului Energetic Oltenia reiau de marți activitatea, dupa minivacanța de Paște. Cateva mii de mineri și energeticieni au avut liber, ca urmare a sarbatorilor pascale. Este vorba de personalul care nu se afla in șomaj tehnic. La lucru au mai ramas, de Paște, aproximativ 2.000 de mineri…

- Aproape 10.000 de locuitori ai județului Gorj nu se mai afla in prezent in campul muncii. Angajatorii au decis sa le suspende contractele individuale de munca, pe perioada pandemiei. De aproape o luna, 10.000 de oameni nu mai merg la locul de munca și nici nu știu cand și-ar putea relua activitatea.…

- Complexul Energetic Oltenia are livari minime de energie electrica, dupa ce a trimis jumatate dintre angajați in șomaj tehnic. Astfel, luni erau in funcțiune doua grupuri energetice la Sucursala Electrocentrale de la Rovinari și la Sucursala Electrocentrale Craiova II. La Termocentrala Rovinari este…

- Situație paradoxala la CEO. Aproximativ 13.000 de angajati Complexului Energetic Oltenia sunt trimisi in somaj tehnic, dupa ce nu mai au de munca din cauza restricțiilor impuse de autoritați in criza coronavirus. Oamenii vor primi insa prime de Paști.Conducerea CEO a decis ca toți cei aproape…

- Conducerea CEO a decis ca toți cei aproape 13.000 de angajați sa intre in șomaj tehnic, prin rotație, de luni, ca masura preventiva in conditiile pandemiei de coronavirus. In prima etapa va intra personalul Termocentralei Turceni, in carierele care aprovizioneaza Termocentrala Turceni, Jilț…

- Aproximativ 13.000 de angajati Complexului Energetic Oltenia(CEO) sunt trimisi in somaj tehnic. Decizia a fost luata din cauza vanzarilor slabe de energie și a coronavirusului. Cu toate acestea, salariații primesc prime de Paști. Conducerea CEO a decis ca toți cei aproape 13.000 de angajați sa intre…

- Complexul Energetic Oltenia face deja simulari pentru a putea funcționa cu un numar redus de salariați. Din cauza numarului mare de angajați, aproape 13.000, riscurile apariției unor focare de coronavirus sunt crescute. Astfel, a fost luata intr-o prima etapa masura trimiterii in concediu de odihna…

- ​​Sorinel Boza, un personaj controversat, a fost înlocuit din funcția de președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia (CEO), potrivit unei decizii luate luni de Consiliul de Supraveghere al companiei. Boza va fi simplu membru al directoratului. În locul sau a fost numit interimar…