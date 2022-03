Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vizibil iritat, le-a cerut sambata națiunilor occidentale sa-i furnizeze o parte din echipamentul militar din stocurile lor și le-a intrebat daca le este frica de Rusia lui Vladimir Putin. Mai multe țari au promis ca vor trimite rachete antitanc și antiaeriene,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru CNN ca este “gata pentru negocieri” cu presedintele rus Vladimir Putin, dar a avertizat ca, daca acestea esueaza, “ar insemna ca acesta este un al Treilea Raboi Mondial”. “Sunt pregatit pentru negocieri cu el. Sunt pregatit de doi ani. Si cred…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru CNN ca este "gata pentru negocieri" cu presedintele rus Vladimir Putin, dar a avertizat ca, daca acestea esueaza, "ar insemna ca acesta este un al Treilea Raboi Mondial". "Sunt pregatit pentru negocieri cu el. Sunt pregatit de doi ani. Si cred…

- Vladimir Putin strange și mai tare latul in jurul vocilor critice, in plin razboi cu Ucraina. Puținele site-uri de știri straine Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL si serviciului in limba rusa al BBC au fost blocate vineri. Doua organizatii media liberale, tolerate pana acum, Eho Moskvi și canalul Dozhd…

- Asta in timp ce un responsabil militar american constata ca ofensiva rusa isi pierde din impulsul initial, dupa ce trupele ruse s-au lovit de o rezistenta mai puternica decat se asteptau, relateaza agentiile DPA, EFE si Reuters.Conform purtatorului de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, Moscova a propus…

- Presedintele francez Emmanuel Macron afirma ca este util sa “lase deschisa calea” dialogului cu Moscova pentru a obtine oprirea ofensivei sale din Ucraina, insa denunta in acelasi timp duplicitatea omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.Macron a declarat, la sfarsitul summitului extraordinar…

- Rusia nu a luat nicio decizie de a ataca Ucraina, transmite Guvernul Germaniei, in contextul in care cancelarul Olaf Scholz se afla la Kiev, pentru o intalnire cu presedintele Volodimir Zelenski, inaintea unei vizite la Moscova, pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, potrivit Mediafax.…

- Mai multe media din Rusia au anuntat marti ca au eliminat la presiunea autoritatilor mai multe articole care reluau anchete ale opozantului Aleksei Navalnii, in special o investigatie rasunatoare despre 'palatul lui Vladimir Putin', relateaza AFP. Cel putin sapte media - Dojd, Meduza, Znak, Ecoul…