Cenuşăreasa economiei Mai avem parte si de stiri legate de agricultura romaneasca, adica despre ce anume „i se mai intampla" acesteia. Dar aproape intotdeauna nu sunt de bine. Sa fie oare din pricina inclinarii, din media in general, de pe la televiziuni inca si mai apasat, catre tot ce suna mai sumbru, mai dur sau „spectaculos", in stare, daca nu sa te ameninte de-a dreptul, macar sa te puna pe ganduri? Afli, de pilda, ca pretul laptelui (la producator) e acelasi cu al apei minerale, sau chiar sub el. Ca ajung sa fie aruncate… la gunoi, deci cultivate, muncite degeaba, zadarnic, in pierdere, cantitati insemnate de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, arata ca, in acest moment, Guvernul Cițu sta in picioare doar cu susținerea PSD. Nasui susține ca declarațiile sunt contradictorii, dar acțiunile politice vorbesc de la sine și arata o ieșire a PSD din frontul opoziției. ”In toata tevatura din zilele…

- Guvernul ar trebui sa anuleze impozitarea pentru primii 200 de lei din salarii, in loc sa majoreze salariul minim brut, a mentionat miercuri ministrul demisionar al Economiei, Antreprenoriatului si Comertului, Claudiu Nasui, pe Facebook. "Daca un guvern chiar vrea sa ajute romanii sa iasa…

- In vederea discutarii si identificarii unor masuri de protectie privind raspandirea virusului Covid-19, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a convocat o sedinta cu reprezentantii mediului de afaceri, in mod particular unitatile de comert si alimentare publica.

- Lacul Tarnița are cateva puncte de Belvedere, care ar putea fi exploatate așa cum o fac elvețienii și o fac foarte bine. La Interlaken, un oraș din cantonul Berna din Elveția și o super destinație turistica in apropiere de Alpi, calatorii pot urca cu un funicular pana la aproape 1400 de metri. Acolo…

- De pe patul de spital, Raul Mihai, una din victimele accidentului teribil care a avut loc la Vivo Mall, accident in urma caruia și-a pierdut soția, trage un semnal de alarma și cere autoritaților sa ia masuri astfel incat sa nu se mai produca atatea accidente rutiere grave in urma carora mor oameni…

- ​Joi, 12 august, de la ora 17.00, avem webinar live, video despre submasurile 6.2 și 6.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala (PNDR), prin care antreprenorii vor putea obține fonduri europene de maximum 70.000 de euro, respectiv, 200.000 de euro pe proiect, pentru afaceri neagricole…

- Economia Republicii Moldova a avut puternic de suferit in urma pandemiei și crizei economice care a urmat. Amploarea crizei inca nu se știe, dar la aceasta etapa se vorbește ca aceasta criza poate fi mult mai ampla decat precedentele (1998, 2009), mai ales ca in aceasta perioada a fost insoțita și de…

- Cei mai importanti decidenti in materie de politica economica din Uniunea Europeana au exprimat opinii divergente cu privire la modul in care ar trebui gestionata economia dupa pandemia de Covid-19, transmite Bloomberg. Fabio Panetta, membru in boardul Bancii Centrale Europene, a declarat…