Centura Orasului Bacau va fi data in folosinta integral in perioada imediat urmatoare, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Astazi am fost intr-o vizita pe ceea ce a fost pana deunazi santierul Centurii Bacau, alaturi de vicepremierul Dan Barna. Ma bucur sa vad ca lucrarile la sectorul 2 - ultimul dintre cele trei ale proiectului - au fost terminate. Constructorul a solicitat Companiei de drumuri sa organizeze receptia lucrarilor, astfel ca, in perioada imediat urmatoare, vom da in folosinta integral aceasta varianta de ocolire", a scris, pe Facebook, ministrul…