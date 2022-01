Centură ocolitoare în partea de vest a municipiului Sebeș. Va lega DN 7 de DN 67 C – Transalpina, după localitatea Petrești Centura ocolitoare in partea de vest a municipiului Sebeș. Va lega DN 7 de DN 67 C – Transalpina, dupa localitatea Petrești Primaria Sebeș vrea sa construiasca un drum de ocolire in partea de vest a municipiului. Șoseaua cu doua benzi de circulație va avea o lungime de aproximativ 5,5 kilometri și va lega DN 7 de DN 67C – Transalpina. Drumul va reprezenta o alternativa de transport pentru cetațenii municipiului, turiști și pentru agenții economici – […] Citește Centura ocolitoare in partea de vest a municipiului Sebeș. Va lega DN 7 de DN 67 C – Transalpina, dupa localitatea Petrești in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

