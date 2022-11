Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Centurii Metropolitane a Clujului (42 km) a fost aprobat azi de catre Guvern, a anuntat edilul orasului din Ardeal, Emil Boc. Urmeaza exproprierile si licitatia de proiectare si executie. Centura metropolitana are o lungime de 42 km, 32 de drumuri de legatura, 26 km de bretele si noduri si…

- ”Primii 2 km de asfalt au fost asternuti astazi pe Lotul 2 al A0 Nord. Constructorul roman avanseaza rapid si a ajuns deja la un stadiu fizic al lucrarilor de 8%, in conditiile in care activitatea in santier a inceput acum doua luni”, a anuntat, miercuri, Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) este nemultumita de stadiul lucrarilor de pe Tronsonul I al Drumului Expres Craiova – Pitesti, atribuite atreprenorului Tirrena Scavi S.P.A. DRDP prezinta stadiul actual al lucrarilor si anunta ca va mai emite un Certificat cu concluzii negative din cauza…

- ARF transmite, luni, ca, prin achizitia acestor locomotive, calatorii vor avea un nivel de siguranta si confort la standarde europene. Cele 16 locomotive electrice, care vor asigura legatura directa intre marile orase ale Romaniei, trebuie sa asigure: – viteze de circulatie de pana la 200 km/h; –…

- Scandal intre suporterii echipei Otelul Galati si Poli Timisoara dupa ce s-a incheiat partida de fotbal. Opt persoane s-au luat la harta la iesirea din municipiul Galati, au aruncat cu sticle chiar in mijlocul soselei si s-au fugarit printre autoturismele care se aflau in mers. Un echipaj care trecea…

- ”Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti (A0) Sud (51,19 km). Pe Lotul 1: Glina – Vidra (16,93 km), lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 47,65 %. Pe Lotul 2: Vidra – Bragadiru (16,30 km), lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 63 %. Constructorul turc evolueaza bine pe aceste 2 loturi si…

- USR va depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL), in prima zi a sesiunii parlamentare, a anunțat marți președintele USR, Catalin Drula. El a facut apel la PSD sa voteze moțiunea impotriva liberalului Virgil Popescu. USR il acuza pe Virgil Popescu ca, prin masurile luate…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara anunta ca stadiul lucrarilor la centura ocolitoare sud a municipiului Timisoara este de 54,5 la suta, fata de 50 la suta cat a fost in luna mai. “In ciuda solicitarilor beneficiarului – CNAIR – DRDP Timisoara – de a se asigura o mobilizare mai mare…