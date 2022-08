Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 27 de ani a scapat cu rani ușoare, dupa ce a cazut de la etajul 3 al unui bloc din Pitesti. Tanarul se afla la o petrecere, iar caderea a fost accidentala, au transmis reprezentanții IPJ Argeș. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața in jurul orei 07:00 in Pitești. Din primele date barbatul…

- Vineri, 29 iulie, a fost obținut ultimul aviz pentru centura metropolitana. Proiectul centurii metropolitane a Clujului va fi aprobat in urmatoarea saptamana in consiliile locale din Florești, Apahida, Gilau, Baciu și Cluj-Napoca.

- O fetita de 5 ani a scapat cu viata si a ajuns la spital, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Hunedoara, socul prabusirii fiind atenuat de o antena de televiziune si de o copertina ce era montata la etajul intai al imobilului, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un barbat in varsta de 46 de ani a fost grav ranit, vineri, dupa ce a cazut pe casa scarii de la etajul patru al unui bloc din Craiova. Incidentul s-a petrecut in timp ce barbatul vopsea peretii.

- Bebelusul de un an, care a cazut din masina condusa de tatal sau, a murit astazi la spital. Micutul s-a stins din viata, dupa zeci de ore in care s-a aflat in moarte cerebrala. Accidentul a avut loc pe un drum din judetul Caras-Severin. Intr-o curba, copilul a alunecat din scaunul special in care era…

- Tragedie in județul Caras-Severin. Baiatului de un an și trei luni, cazut din mașina aflata in mers pe un drum din Caras-Severin, dupa ce s-a deschis portiera, a murit, dupa ce a fost in coma timp de zece ore. Iar totul s-a produs, deoarece copilul nu a fost prins cu centura de siguranța. Incidentul…

- Lucrarile de modernizare, asfaltare cai de acces și inființare trotuare continua in cadrul proiectelor de investiții in infrastructura, la nivelul comunei Florești pentru anul 2022, anunța primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu.La sfarșitul lunii trecute au fost realizate lucrari de asfaltare carosabil…

- Un șofer a intrat in convulsii pe strada St. O. Iosif, iar la fața locului au venit polițiștii și salvatorii de la SMURD.Incidentul s-a produs in jurul orei 15.30.Persoana a intrat in panica și nu a mai putut ieși. Polițiștii locali, care au sediul la cațiva metri, au intervenit rapid și persoana blocata…