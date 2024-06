Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea s-a reluat in forța pe șantierul Centurii Sud a Timișoarei. Circa 400 de persoane, inclusiv muncitori dulgheri, fierari, mecanici, șoferi, laboranți s-au aflat saptamana aceasta pe șantierul Variantei de Ocolire Timișoara Sud. Cei de la Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara spun ca stadiul…

- A inceput construcția autobazei pentru transportul electric metropolitan in curtea societații de Transport Public Local din municipiul Suceava. Viceprimarul Lucian Harșovschi a efectuat astazi o vizita la fața locului unde deja se demoleaza cladirea veche. Lucrarile sunt executate de asocierea SC General…

- Continua lucrarile la podul de pe DN1A, peste raul Teleajen, la Blejoi. Continua lucrarile de intreținere curenta efectuate pe podul de pe DN1A, km 90+086 peste raul Teleajen la localitatea Blejoi, jud. Prahova, informeaza Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti: – Demolare trotuar – Demontare…

- Lucrarile pe centura sud de ocolirie a Timișoarei continua cu forțe extinse. Circa 430 de persoane, muncitori și personal auxiliar, s-au aflat și saptamana aceasta pe șantierul centurii Timișoara Sud. In aceasta perioada continua lucrarile la drum. Se efectueaza sapaturi, umpluturi, se realizeaza șanțuri,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut in aceasta dimineața o intalnire de lucru cu reprezentanții firmei responsabile de modernizarea drumului Malini – Borca, la care a participat și directorul de la Direcția Județeana de Drumuri și Poduri Suceava, Alin Ciobanu. Gheorghe…

- Sute de muncitori și utilaje de lucru, pe șantierul drumului de legatura a Clujului la Autostrada Transilvania. Potrivit estimarilor oficiale, lucrarile la viitorul drum expres vor fi incheiate pe final de an.

- Sute de gospodarii din Runcu, Gorj, vor beneficia de programul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare”. Lucrarile vor fi executate de catre operatorul regional Aparegio Gorj, dupa ce a fost obținuta o finanțare in valoare de 2,63 de milioane de lei. Lucrarile vor fi demarate…

- Lucrarile la centura Timișoara Sud continua. Sute de muncitori, prezenți pe șantier. Circa 560 de persoane au fost in șantier la centura Timișoara Sud in cursul saptamanii trecute: dulgheri, fierari, laboranți, specialiști trafic, mecanici, șoferi etc.