- Valoarea totala a celor trei loturi de lucrari este de 184 de milioane de lei. Contractul este o parte din proiectul de extindere pe bani europeni a retelelor de furnizare de apa si de canalizare in judet. Cinci oferte au fost inscrise in cursa pentru cel mai mare contract scos la licitatie de ApaVital…

- O familie din Iași a ramas pe drumuri inainte de sarbatori, dupa ce locuința lor a fost mistuita de flacari. In casa locuiau toți cei șapte membri ai familiei Busuioc din satul Poiana, comuna Schitu Duca, județul Iași. Eroul care și-a salvat familia din casa incendiata Vasile Busuioc a fost cel care…

- Joi, 04.11.2021, la sediul CNAIR, sub forma de videoconferința, a avut loc o intalnire pentru analiza alternativelor de traseu propuse pentru sectorul de autostrada Targu Neamț – Iași – Ungheni, parte a Autostrazii A8. In cadrul videoconferinței au fost prezenți reprezentanți ai Companiei Naționale…

- Sacalii fac prapad pe malul Prutului, aproape de granita care desparte Romania de Republica Moldova! Numarul sacalilor s-a inmultit necontrolat in ultima perioada atat in tara noastra cat si la vecinii din Republica Moldova, iar atacurile lor asupra animalelor din ferme sunt din ce in ce mai dese. Saptamana…

- Cat și unde se construiește in Romania, dar și cum sunt subevaluate investițiile declarate pentru micșorarea taxelor. Ordinul Arhitecților din Romania (OAR) a adunat recent toate aceste date intr-un raport de analiza despre piața construcțiilor din țara noastra.Conform studiului, care se bazeaza pe…

- Șase oferte au ramas pe lista scurta pentru bucata lipsa din autostrada A1. Lotul cuprins intre Lugoj-Deva este considerata a fi cea mai scumpa bucata de autostrada din Romania. Aproape 325 de milioane de euro valoreaza lucrarile pentru segmentul lipsa de nici 10 km de pe Lugoj – Deva. La…

- Primul tramvai ultramodern construit pentru Municipiul Iași de compania Bozankaya din Turcia a ajuns in Iași in seara zilei de 17 septembrie! Urmeaza inca 15 de la același producator, care vor ajunge la Iași in acest an și in cursul anului viitor. Ca și tramvaiele poloneze PESA care circula deja in…

- Așteptata de mai bine de un deceniu, realizarea variantei ocolitoare Iași – Est face primii pași concreți. In urma solicitarilor Primariei Municipiului Iași, insoțite de ale Consiliului Județean și Instituției Prefectului – Județul Iași, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…