Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 mart — Sputnik. Un accident cu implicarea a trei automobile s-a produs în aceasta dupa amiaza la intersecția strazii Sfatul Țarii cu Alexandru cel Bun. Vinovat s-ar face șoferul aflat la volanul automobilului de model Toyota, care ar fi încalcat Regulamentul…

- Momentul exploziei, care s-a produs astazi pe strada Armeneasca din Chișinau, a fost surprins de camerele de supraveghere a magazinului în care a avut loc tragedia. Imaginile video au fost publicate în presa și au un puternic impact emoțional. Din video se observa cum trecatorul,…

- Bucureștiul are un centru ultra-modern de intervenție în caz de catastrofe, cu buncar antiatomic și tehnologie de ultima generație, dar nu îl folosește! Deși cladirea a fost inaugurata în octombrie 2016 de primarul Gabriela Firea,

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca din cauza precipitațiilor abundente, pe raza județului Ilfov sunt anunțate mai multe zone in care circulația rutiera se desfașoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1 , la km14+800 de metri, in orașul Otopeni,…

- Dragoș Birligea, șoferul drogat care a provocat accidentul in lanț in centrul Capitalei , a facut primele declarații. Barbatul a fost preluat de polițiști, dupa ce a fost externat, și dus la audieri. El a spus ca nu a intenționat sa provoace accidentul, așa cum l-a acuzat soția lui. Dragoș Birligea…

- Steagul de langa Arcul de Triumf din centrul Capitalei a fost profanat. Drapelul a fost incendiat, iar politia este in cautarea faptasului.Oamenii legii spun ca vinovatii vor fi identificati in baza inregistrarilor video. Autorii vandalismului risca pana la un an de inchisoare.

- MAE avertizeaza cetațenii care doresc sa calatoreasca sau se afla pe teritoriul Franței ca pana la finalul lunii ianuarie, țara va ramane in stare de alerta din cauza epidemiei de gripa. MAE a emis o avertizare de calatorie pentru Franța. Autoritațile din Hexagon au anunțat ca țara va menține starea…