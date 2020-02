Stiri pe aceeasi tema

- Implinirea a 632 de ani de atestare documentara a orașului Suceava și a Cetații de Scaun va fi sarbatorita printr-un amplu program de evenimente, organizate de Primaria Suceava.Pe langa regalul de muzica populara care va avea loc pe 13 februarie și concertul extraordinar de muzica clasica din 15 ...

- Sucevenii care apreciaza muzica clasica vor putea asculta melodii celebre, interpretate la vioara lui Enescu, dar și pianul marca YAMAHA, cu coada, achiziționat recent de Primaria Suceava pentru a inființa o mini-filarmonica, in cadrul manifestarilor dedicate implinirii a 632 de ani de ...

- Admiratorii muzicii populare vor avea parte de un spectacol folcloric extraordinar, cu acces gratuit, cu ocazia sarbatoririi a 632 de ani de atestare documentara a Sucevei.Evenimentul va avea loc pe 13 februarie, in sala mare a Casei de Cultura, in cadrul proiectului „10 pentru ...

- Antonia a fost operata de urgența. Artista a trecut printr-o intervenție chirurgicala in urma cu cateva zile, in mare secret. Antonia, care in aprilie va implini 31 de ani, a ajuns la spital și a fost nevoita sa suporte o intervenție chirurgicala, insa pana in prezent nu se știe motivul și nici alte…

- Primarul orasului Eforie, Robert Serban, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, fiind acuzat ca ar fi vandut ilegal un teren de peste 3.000 de metri patrati unei firme la care era asociat viceprimarul localitatii. In acest dosar au fost trimiși in judecata de catre procurori și administratorul…

- Antonia a trecut cu greu peste perioada in care Alex Velea a fost plecat foarte departe cu show-ul Asia Express. Cantareata a facut primele declarații despre revenirea iubitului ei acasa, dupa ce acesta a fost...

- Ceremonialul religios si militar organizat de autoritati pentru a sarbatori Ziua Nationala a Romaniei s-a bucurat, in acest an, de participarea unui numar foarte mare de oameni, printre care si foarte multi copii. Primaria Suceava a impartit participantilor 3.000 de fulare tricolore si stegulete, ...

- Au comentat dar, in final, au votat! Consiliul local a aprobat in sedinta ordinara de ieri sa plateasca Radio ZU 570.000 lei pentru evenimentul „Orasul faptelor bune”, adus in provincie pentru prima data. Spre comparatie, concertul Havasi din vara a costat orasul 100.000 euro. Alesii nu au…