Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a desfasurat trupe de protectie chimica, biologica si radiologica la uzina „Kramski titan” din Armiansk, oras situat in nordul peninsulei Crimeea, anexata de Moscova in 2014, relateaza joi numeroase media ucrainene, intre care RBC.ua si Krim.Realii - serviciu al Radio Europa Libera (RFE/RL) pentru…

- UPDATE 6.35 - Razboiul nu se va incheia in februarie sau martieGeneralul Fortelor Armate ale Ucrainei si fostul secretar adjunct al Consiliului National de Securitate si Aparare, Serhiy Krivonos a spus ca Ucraina ar trebui sa se pregateasca pentru un razboi prelungit. El a subliniat ca razboiul nu se…

- Pe 12 decembrie, pe popularul serviciu de streaming Netflix a avut loc ediția speciala a emisiunii „Urmatorul meu invitat nu are nevoie de prezentare” a celebrului prezentator TV american David Letterman.

- Franța prefera titlurile de prima pagina in locul eficienței, scrie analistul Edward Lucas intr-un editorial CEPA (Centrul pentru Analiza Politicilor Europene), facand referire la afirmațiile președintelui Emmanuel Macron la garanțiile occidentale de securitate pe care ar trebui

- Echipamente și alte ajutoare militare din țarile NATO in valoare de miliarde de dolari – 18,6 miliarde doar din SUA – continua sa curga inspre Ucraina de cand Rusia a lansat invazia in luna februarie, scrie Business Insider. Nato nu este implicata direct in razboi, dar sprijinul pe care il ofera Ucrainei…

- Propagandiștii și oficialii ruși, de la liderul lor in jos, sunt dornici sa susțina ca razboiul impotriva Ucrainei a „curațat” societatea rusa prin alungarea „tradatorilor” care poluau țara.

- „Occidentul a facut cațiva pași catre escaladare și incearca mereu sa escaladeze. Nu e nimic nou acolo. Ei alimenteaza razboiul din Ucraina, organizeaza politicieni in jurul Taiwanului, destabilizand piețele mondiale de alimente și energie”, acestea sunt cuvintele liderului de la Kremlin rostite in…

- Consecințele pe care le va suferi Rusia daca va folosi o arma nucleara in razboiul impotriva Ucrainei au fost transmise președintelui rus Vladimir Putin, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken, scrie digi24.ro.