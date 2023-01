Stiri pe aceeasi tema

- Hackeri iranieni si rusi ataca „fara mila” jurnalisti si personalitati politice britanice pentru a obtine date sensibile, a atras atentia joi Centrul National de Securitate Cibernetica (NCSC) din Marea Britanie, potrivit AFP.

- Aproape toți șobolanii și șoarecii din Marea Britanie au devenit rezistenți la tipurile normale de otrava, iar experții sunt din ce in ce mai ingrijorați și vorbesc despre o noua rasa de super rozatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Jucatorii iranieni care au evoluat la Cupa Mondiala au oferit primele primite dupa prestatia lor din Qatar pentru a fi platite cautiunile unor detinuti politici, informeaza 90TV. In timp ce in Iran continua represiunea autoritatilor impotriva demonstrantilor, iar numerosi demonstranti si opozanti ai…

- Peste 170 de oameni au ramas blocati pe aeroportul din Timisoara. Cursa aeriana care trebuia sa-i duca in Germania nu a mai ajuns in Romania deoarece nu a putut decola din Marea Britanie. Un numar de 20 de zboruri catre si din Romania au fost anulate de operatorul aerian Wizz Air in urma conditiilor…

- Un cuplu de tineri jurnaliști de televiziune din Ucraina se dedica acum in totalitate unui ONG independent, "Zemliachki", sau "Compatrioți", care se ocupa de articole vitale pentru femeile din forțele armate ucrainene.

- Doi jurnaliști britanico-iranieni de la canalul de televiziune in limba persana Iran International, cu sediul in Marea Britanie, au fost avertizați cu privire la un posibil risc pentru viața lor, a confirmat o sursa din cadrul forțelor de ordine britanice.