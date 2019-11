Stiri pe aceeasi tema

- Personalul Centrului Militar Județean Buzau iși va desfașura activitatea in spațiile provizorii pana cand cladirile Centrul Militar, aflate in proprietatea Consiliului Județean vor fi reabilitate, ori va fi construit un nou sediu. Corpurile de cladire de pe strada Bistriței, in care funcționeaza Centrul…

- Consilierii județeni au votat proiectul care face referire la premierea elevilor care au obținut rezultate excepționale la concursurile și olimpiadele naționale și internaționale. Festivitatea de premiere va avea loc in luna decembrie, intr-un cadru festiv. Premiile pe care le va oferi Consiliul Județean…

- A avut loc in Sala Unirii a Consiliului Judetean, sedinta ordinara a Colegiului Pre-fectural la care au fost dezbatute 2 informari, una referitoare la activitatea Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Dambovita, prezentata de doamna Sandu Ionela- comisar sef, iar cea de-a doua, o informare…

- Activitatea se va desfasura in perioada 14-18 octombrie 2019, ca urmare a unui parteneriat in Centrul Militar Judetean si Inspectoratul Scolar Galati. Militarii profesionisti vor poposi in patru unitati scolare din Galati si Tecuci.

- Ultima ora: Directoarea operatorului de transporturi SC Troleibuzul SA, doamna Nadia Nastase a revenit cu precizari de maxima importanța pentru publicul calator: „In urma promisiunii Consiliului Județean ca luni dupa amiaza, marți dimineața vom avea banii in cont pentru achitarea facturii, și in urma…

- Municipalitatea suceveana intenționeaza sa inchirieze un teren privat din apropierea Pieței George Enescu, pe care sa se desfașoare temporar activitațile comerciale, pe durata lucrarilor de modernizare.„Suntem in faza de negociere a unui contract cu o firma privata pentru inchirierea unei ...

- O noua comisie formata din 12 persoane urmeaza sa fie infiintata in cadrul Consiliului Judetean (CJ) Salaj. Este vorba despre ”Comisia pentru coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile informale”. Constituirea acesteia este cuprinsa…