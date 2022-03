Centrul logistic european, care se amenajeaza in apropierea aeroportului din Suceava, unde vor fi colectate si trimise in Ucraina donatiile de la toate organizatiile internationale, va deveni operational in scurt timp, dupa cum a anuntat presedintele Klaus Iohannis. Prezent sambata la Vama Siret, din judetul Suceava si la tabara amenajata pentru refugiati, seful statului a reafirmat ca in acest moment nu pornim de la un scenariu conform caruia conflictul din tara vecina s-ar putea extinde, dar a adaugat ca Romania isi intareste in continuare, cu sprijinul aliatilor din NATO, capacitatea de aparare.…