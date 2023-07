Stiri pe aceeasi tema

- Podul peste Dunare de la Braila este gata și va fi inaugurat joi, 6 iulie, in prezența președintelui Klaus Iohannis și a premierului Marcel Ciolacu. Cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania ar putea fi, in fiecare an, pe 6 iulie, alee pietonala.

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila - cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra - va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai multi oficiali ai statului.

- Caricaturistul brailean Costel Patrașcan a luat o foarfeca și o panglica tricolora și a mers la podul peste Dunare ca sa taie panglica. „Podul este al romanilor și nu al clasei politice care va incerca sa și-l adjudece, eventual pe persoana fizica”, spune acesta.„Gata! L-am inaugurat! Aici nu este vorba…

