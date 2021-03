Centrul Infotrafic avertizeaza asupra pericolului de acvaplanare pe A3 Bucuresti-Ploiesti, in urma acumularii de apa cauzata de ploaie.



"Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca sunt semnalate conditii de precipitatii sub forma de ploaie pe intreg tronsonul kilometric al autostrazii A3 Bucuresti-Ploiesti, iar intre kilometrii 33-34, in zona localitatii Gruiu, judetul Ilfov, pe ambele sensuri, s-a acumulat apa pe a doua banda", arata sursa citata.



Conducatorii auto sunt sfatuiti sa reduca viteza, existand pericol de acvaplanare. AGERPRES/(AS…