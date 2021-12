Niciun final de an fara cozi interminabile și nervi in trafic. Dovada, cozile din aceasta dimineața, de pe DN1 Ploiești-Brașov (Valea Prahovei), semn ca stațiunile montane sunt la mare cautare in aceasta perioada a anului. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora (09.30), se inregistreaza valori crescute de trafic pe sensul de urcare catre zona montana a DN 1 Ploiești – Brașov, circulandu-se astfel in coloana pe raza localitații Comarnic și a stațiunii Bușteni, județul Prahova. „Recomandam conducatorilor auto sa adapteze viteza de rulare, sa-și…