Centrul Infotrafic: Accident rutier mortal, pe centura Caracal. Traficul restrictionat

- Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pe DN 7 Ramnicu Valcea Sibiu, in apropierea localitatii Calimanesti, judetul Valcea, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si un microbuz Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului…

- Pe DN 2A, localitatea Ciochina, judetul Ialomita, traficul este blocat din cauza unui accident rutier care s a petrecut in aceasta zona. Conform unui comunicat al Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 2A, localitatea Ciochina, judetul Ialomita, traficul este blocat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1C Cluj Napoca Dej, la kilometrul 46 400 de metri, la iesire din localitatea Gherla, judetul Cluj, s a produs un accident rutier intre doua autovehicule, soldat cu ranirea a doua persoane, una dintre ele fiind incarcerata.…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 74 Alba Iulia Abrud, in zona localitatii Sard, judetul Alba O coliziune s a petrecut intre un autoturism si o autoutilitara de gunoi, soldata cu ranirea soferului autoturismului Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul…

- Doua TIR-uri și o mașina au fost implicate intr-un accident, luni, pe DN 6, intre Caransebeș și Lugoj, județul Caraș-Severin. Șoferul autoturismului este incarcerat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 6 Caransebeș-Lugoj, la kilometrul 464+960 metri,…

- Carambol cu 5 mașini pe DN 56A, in Mehedinți: Sunt 4 victimePatru persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN 56A, in localitatea Hinova, județul Mehedinți. In impact au fost implicate 5 autovehicule, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- O persoana a murit și alte doua au fost ranite, joi, in urma unui accident rutier produs pe DN 67, in localitatea Telești, județul Gorj, conform news.ro.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 67, localitatea Telești, județul Gorj, s-a produs un accident…

- Un pieton a murit, iar altul a fost ranit grav intr-un accident rutier produs marți pe DN 1C Cluj-Napoca - Dej, județul Cluj.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1C Cluj-Napoca - Dej, in zona localitații Jucu, județul Cluj, o autoutilitara a acroșat…