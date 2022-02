Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, medicul Diana Manolescu, ii incurajeaza pe pacienti sa solicite o a doua opinie medicala. Pentru unii dintre medici, o astfel de atitudine din partea pacientilor este deranjanta.

- Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ”Victor Babes” din Timisoara și-a exprimat parerea vizavi de decizia CCR privind neconstituționalitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Potrivit specialistului, aceasta hotarare luata „prea devreme”…

- Potrivit prof.dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara, anticorpii monoclonali reprezinta una dintre cele mai recente „arme” care ajuta in lupta impotriva COVID 19. Medicul spune ca exista o categorie de persoane vaccinate care…

- Potrivit prof.dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara, anticorpii monoclonali reprezinta una dintre cele mai recente „arme” care ajuta in lupta impotriva COVID 19. Medicul spune ca exista o categorie de persoane vaccinate care…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara are, incepand de astazi, un nou sistem complex de testare funcționala pulmonara, unic in vestul Romaniei. Acesta permite realizarea mai multor investigații necesare stabilirii unui diagnostic complet și exact. Dispozitivul…

- Experții in sanatate avertizeaza ca numarul cazurilor va fi mai mare decat in valurile anterioare. Tulpina Omicron este de cinci ori mai transmisibila, iar ingrijorator este ca multe dintre spitale ar putea ramane fara personal.„25 de mii de cazuri pe zi sau chiar mai mult, cazuri cunoscute poate aduce…

- 2021 nu a fost doar un an al luptei medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara impotriva SARS-CoV 2, ci și unul in care au fost tratați mii de pacienți cu alte afecțiuni. Chiar daca in primele luni și in toamna lui 2021 cea mai mare parte din ...…

- In aceste zile este instalat la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara un nou cazan termic, ce va ajuta la incalzirea saloanelor, a cabinetelor medicale și a birourilor unitații sanitare. Noul echipament a fost amplasat in cladirea care adapostește centrala…