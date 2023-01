Stiri pe aceeasi tema

- E o zi de mare insemnatate pentru romanii ortodocși care il sarbatoresc azi pe Sfantul Ioan Botezatorul!???? ????Noi le dorim un calduros La Mulți Ani celor care ii poarta numele, și ii invitam sa fie alaturi de noi! ℹ️In programul cu care v-am obișnuit deja, deschis zilnic, intre orele 09.00-17.00…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar atmosfera se poate simți in fiecare colțișor al țarii. Targurile de Craciun sunt deschise, patinoarele inghețate, iar administrațiile locale au pregatit concerte și spectacole zilnice. Campia Turzii 15-17 decembrie 2022, in Parcul Municipal Berc –…

- Saptamana aceasta a fost marcata in special de Ziua Naționala a Romaniei, celebrata in data de 1 decembrie atat la Campia Turzii, cat și la Turda, cu parade, spectacole muzicale și focuri de artificii. De asemenea a fost aprins iluminatul festiv și s-a deschis patinoarul din Berc. Tot de 1 decembrie,…

- Andra pregatește lansarea colindului „Ninge anul asta de Craciun”. Piesa evidențiaza dorința de a avea sarbatori pline de zapada, alaturi de cei dragi. In videoclip apare toata familia ANDREI, cei doi copii, soțul Catalin Maruța, inclusiv parinții și surorile interpretei de la Campia Turzii. Artista…

- In calendarul popular, Sarbatoarea de Santandrei (Sfantul Andrei, sarbatorit pe 30 noiembrie) preceda „Capul iernii”, adica prima zi a lunii decembrie, care era denumita in vechime „indrea” sau „undrea”, divinitate autohtona, cunoscuta in tradițiile populare ca „patronul lupilor”. Aceasta divinitate…

- Cu peste 100 de ani de activitate, Fabrica de pantofi Clujana, o emblema a orașului și a Romaniei in acest domeniu, și-a sistat activitatea de producție și a intrat, oficial, in faliment. In 24 noiembrie, societatea Clujana, prin directorul Oancea Calin, a solicitat aprobarea formularii de catre societate…

- Poți numara pe degete clinicile veterinare care funcționeaza cu program prelungit la Turda, de cele cu program non stop nici nu poate fi vorba. Singura opțiune pentru proprietarii animalelor de companie in cazul urgențelor este spitalul USAMV, unde gasești la orice ora din zi și din noapte o echipa…

- Joi, 20 octombrie 2022, la sediul Instituției Prefectului județului Cluj, a avut loc ședința de lucru pentru evaluarea stadiului de pregatire pentru sezonul rece. Ședința in sistem videoconferința a fost condusa de domnul Nicolae Ciuca, prim-ministrul Romaniei, alaturi de domnul Lucian Bode, ministrul…