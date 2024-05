Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile din cea mai recenta gala RXF (Real Xtreme Fighting) cu doua femei, Beatrice Ungureanu (Bettyshor) și Roxana Țuțu, batute cu bestialitate de un barbat, Sorin Ion, supranumit „Perversul de pe Targu Ocna”, au facut inconjurul lumii # Lupta a fost agreata de parți in baza unui contract care le-a…

- Gazeta Sporturilor a relatat ieri pe larg despre imaginile scandaloase de la o gala de RXF (Real Xtreme Fighting), care a avut loc miercuri seara, in Sala Polivalanta. A fost vorba despre o lupta in ring cu lovituri de o brutalitate crunta, intre un barbat și doua femei: „Perversul” de pe Targu Ocna,…

- Kamara s-a luptat cu Justițiarul din Berceni, iar Perversu‘ de pe Targu Ocna cu Bettyshor și Roxana Țuțu. Primele declarații dupa gala RXF. Ce au marturisit aceștia, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- La 1 octombrie 2023, Consiliul Europei a aderat in bloc la Conventia privind combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, formulata in 2011, la Istanbul, aceasta intrand automat in vigoare in toate tarile ce fac parte din acest organism european "Violenta impotriva femeilor si a…

- In contextul Zilei Internaționale a Femeii, este important sa reflectam asupra tragediilor care afecteaza in mod disproporționat femeile in timpul conflictelor, fie ele in Ucraina sau in Orientul Mijlociu. The post VIOLENȚA ASUPRA FEMEILOR Violența impotriva femeilor in cele doua razboaie, din Ucraina…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, transmite de 8 Martie ca o societate civilizata si care prospera este aceea in care fiecare femeie are posibilitatea sa isi urmeze visurile si obiectivele, intr-un mediu echitabil, just si incluziv si ca trebuie sa continuam politicile care promoveaza egalitatea de sanse,…

- "Astazi este despre doamnele și domnișoarele din viețile noastre, cele carora le datoram recunoștința și respect. O societate civilizata și care prospera este aceea in care fiecare femeie are posibilitatea sa iși urmeze visurile și obiectivele, intr-un mediu echitabil, just și incluziv. Iar datoria…