Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor rezultate in urma infectarii cu noul coronavirus a depasit pragul de 200.000 in Uniunea Europeana si statele europene, arata datele Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, transmite dpa, preluata de Agerpres.

- Numarul deceselor rezultate in urma infectarii cu noul coronavirus a depasit pragul de 200.000 in Uniunea Europeana si statele europene, arata datele Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, transmite dpa, preluata de Agerpres.

- Saptesprezece tari, intre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor

- India a inregistrat 4.204.613 milioane de infectii de la inceputul pandemiei, potrivit Ministerului Sanatatii din aceasta tara, comparativ cu 4,12 milioane in Brazilia si 6,25 milioane in Statele Unite. Citeste si Marea Britanie, record de infectii cu Covid, dupa trei luni si jumatate. Cazurile…

- Romania este țara cu cea mai mare rata a deceselor provocate de COVID-19 din Uniunea Europeana și, potrivit statisticilor realizate de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), decalajul...

- Situație alarmanta in 19 țari europene, unde numarul cazurilor de infectare cu coronavirus crește ingrijorator. Potrivit datelor de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, aceste state au inregistrat cumulativ, in ultimele 14 zile, peste 20 de cazuri la 100.000 de locuitori, scrie…

- Romania a ajuns pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de SARS-CoV-2 in ultimele saptamani, potrivit datelor furnizate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC). Clasamentul realizat de ECDC vizeaza numarul total de decese din ultimele…

- Romania se afla pentru prima data pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de decese din cauza COVID-19 pe ultimele doua saptamani, la suta de mii de locuitori. Raportul aparține Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și e citat de Biziday.Romania depașește,…