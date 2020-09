Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC) a avertizat joi ca 7 state membre ale UE, printre care și Romania, inregistreaza o evolutie a epidemiei de COVID-19 care provoaca o ''mare ingrijorare''.

- Institutia specializata a Uniunii Europene pentru sectorul sanitar a avertizat miercuri asupra posibilitatii raspandirii noului coronavirus prin aerosoli si examineaza riscurile reprezentate de sistemele de ventilatie si alte instalatii la locul de munca, relateaza agentia de presa Reuters.Desi…