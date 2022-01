Centrul European pentru Controlul Bolilor cere schimbarea vaccinului anti-Covid

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a publicat primele cifre legate de varianta Omicron, aratand ca rata de mortalitate este de 0,06%, iar rata de internare in secțiile ATI, de 0,16%. Totodata, din totalul celor infectați cu ultima varianta Covid, 90% erau vaccinați cu una, doua sau…

- In contextul raspandirii accelerate a variantei Omicron și al exploziei numarului de cazuri Covid, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a elaborat un ghid de masuri, prin care se inlocuiește carantina cu masca de tip FPP2. Totodata, numarul de zile de izolare pentru infectații cu noul…

- Harta europeana de Covid este rosie si saptamana aceasta. De mai multe saptamani, zonele rosii s-au extins in special dupa sosirea variantei Omicron in Europa. In prezent, a ramas doar Romania in tonuri de portocaliu si verde. Oltenia era singura regiune verde saptamana trecuta, iar pe harta publicata…

- Avertisment ECDC: Varianta OMICRON ar putea deveni DOMINANTA in UE. 13 tari membre inregistreaza 70 de cazuri in prezent Avertisment ECDC: Varianta OMICRON ar putea deveni DOMINANTA in UE. 13 tari membre inregistreaza 70 de cazuri in prezent Numarul tarilor care inregisteaza infectari cu noua tulpina…

- Intr-un raport de evaluare a riscurilor, Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) estimeaza ca "nivelul general de risc pentru UE si SEE (Spatiul Economic European) asociat cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 este considerat ridicat pentru foarte ridicat".In afara de Africa de Sud, Omicron…

- Referitor la vaccinarea obligatorie, șeful OMS Europa considera ca este timpul pentru o dezbatere publica serioasa, pe aceasta tema. In condițiile in care țarile europene care au trecut mai ușor prin valul patru se confrunta in prezent cu o creștere a numarului de infectari cu SARS-Cov-2, Centrul…